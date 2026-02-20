Perché in menopausa il vero alleato è in sala pesi
Maria ha scoperto che allenarsi con i pesi aiuta a combattere i cambiamenti della menopausa. La donna, in menopausa da due anni, ha iniziato a frequentare regolarmente la sala pesi e ha notato miglioramenti nella qualità delle ossa e nella forza muscolare. Un esperto conferma che l’attività con i pesi può ridurre il rischio di osteoporosi e migliorare il metabolismo. Per molte donne, questa attività rappresenta un alleato concreto contro i sintomi della menopausa. Sempre più donne scelgono la palestra per mantenersi in forma.
Scopriamo perché, per la donna in menopausa, la sala pesi non è un semplice accessorio fitness. L’esperto assicura: “Rinforzare i muscoli significa rafforzare anche le ossa, il metabolismo e la capacità funzionale”.🔗 Leggi su Gazzetta.it
