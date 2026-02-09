Perché le Olimpiadi sulla Rai saranno senza le firme dei giornalisti? Il caso Petrecca e la drastica decisione

I giornalisti di RaiSport hanno deciso di non firmare più nessun servizio, collegamento o telecronaca durante le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. La scelta è stata presa a partire dalle 17, in segno di protesta contro le decisioni dell’azienda e il caso Petrecca. La loro assenza di firme cambia il modo in cui le immagini e i commenti verranno trasmessi, lasciando i telespettatori senza la firma dei professionisti. La decisione ha già suscitato molte reazioni e crea un’ombra sulle prossime coperture sportive della tv

I giornalisti di RaiSport hanno deciso di ritirare le proprie firme da servizi, collegamenti e telecronache per l’intera durata delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: dalle ore 17.00 di oggi (martedì 9 febbraio) fino alla conclusione dei Giochi (domenica 22 febbraio), i nomi e i cognomi dei professionisti del network pubblico che lavoreranno sulla rassegna a cinque cerchi non verranno nei fatti più comunicati. Una decisione drastica che il cdr e il fiduciario di RaiSport hanno deciso di prendere dopo la tanto criticata telecronaca di Paolo Petrecca in occasione della Cerimonia d’Apertura. 🔗 Leggi su Oasport.it

I giornalisti di Rai Sport hanno deciso di ritirare le firme e di scendere in sciopero.

I giornalisti di Rai Sport hanno deciso di ritirare le firme dai loro servizi fino alla fine delle Olimpiadi.

