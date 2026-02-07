Durante la cerimonia di apertura, la Rai si è trovata al centro di polemiche per le gaffe del telecronista Petrecca. Il pubblico ha criticato aspramente le imitazioni sbagliate e le battute fuori luogo, mentre il sindacato Rai ha pubblicato una nota di protesta. Pd e M5S chiedono chiarimenti e parlano di superamento dei limiti. La Rai cerca di correre ai ripari, ma il danno mediatico è già fatto.

«Benvenuti allo stadio Olimpico». E bastato questo esordio del commentatore della cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali, Paolo Petrecca, direttore di Rai Sport, per scatenare i social. Lo stadio era quello di San Siro, olimpionico per l’occasione. Ma le critiche non si sono fermate qui. La più pesante riguarda il modo in cui Petrecca ha commentato l’esibizione di Ghali. Il cantante, che a Sanremo 2024 aveva sollevato polemiche sulla Palestina («Stop al genocidio» aveva detto alla fine della canzone), aveva pubblicato prima della cerimonia di Milano un post sui social, lasciando intendere che fosse stato in qualche modo censurato. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - "Figuraccia Rai alla cerimonia di apertura": le polemiche sulla telecronaca e la nota del sindacato Rai. Pd e M5S: superati i limiti

Approfondimenti su Rai Sport

La telecronaca di Rai 1 durante l’inaugurazione delle Olimpiadi 2026 ha scatenato le critiche delle opposizioni.

Durante l’apertura delle Olimpiadi, il nome di Ghali non è stato citato e nessuna inquadratura del rapper è apparsa in diretta.

Ultime notizie su Rai Sport

Argomenti discussi: La diretta Rai della cerimonia d’apertura delle Olimpiadi: quante gaffe, telecronaca improvvisata; Ci sarà una sorpresa di Mattarella alla cerimonia d’apertura: la gaffe di Bulbarelli…; Apertura Milano Cortina, terribile gaffe dei telecronisti Rai su Mariah Carey e Matilde De Angelis: Insostenibile; Caos Rai Sport a due giorni dalle Olimpiadi, Bulbarelli escluso dopo gaffe su Mattarella: Petrecca al suo posto.

