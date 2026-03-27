Gino Paoli è un artista di lunga data nel panorama musicale italiano, conosciuto per le sue canzoni e il suo stile inconfondibile. Molti hanno scritto su di lui, analizzando la sua carriera e il suo impatto nel mondo della musica. Nonostante le numerose testimonianze e articoli dedicati, l’interesse nei confronti della sua figura continua a suscitare curiosità e discussioni tra il pubblico e gli addetti ai lavori.

Hanno già detto tutto su Gino Paoli. Probabilmente avrebbe odiato l’eccessiva retorica dei coccodrilli anche se nascondono un affetto sincero. Certo l’ultimo della scuola genovese, il carattere burbero, il proiettile nel cuore e le canzoni d’amore. Cosa c’è allora da dire in più? C’è che Gino Paoli è tutto ciò che non c’è più nell’arte ed il motivo per cui non le fanno più così. “Un artista burbero, brutto e sporco ma autentico”. Per certi aspetti Gino Paoli è stato il nostro Serge Gainsbourg, un homme moyen sensuel che conquista le due donne più belle d’Italia così come Serge con Jane Birkin e Brigitte Bardot. Entrambi chansonnier all’antica, con quelle melodie senza tempo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Perché è impossibile non innamorarsi di Gino Paoli

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