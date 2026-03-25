Amanda Sandrelli perché porta il cognome della madre e non quello di Gino Paoli?

Amanda Sandrelli porta il cognome materno perché, negli anni ’60, la legge imponeva limiti sulla possibilità di adottare il cognome del padre. La decisione di usare il cognome materno è stata condivisa dalla madre e dal padre, senza coinvolgimento di procedure legali o giudiziarie. Questa scelta ha determinato il nome che l’attrice porta ancora oggi.

Il cognome materno di Amanda Sandrelli tra limiti normativi degli anni ’60 e una decisione condivisa da Stefania Sandrelli e Gino Paoli. Amanda Sandrelli è un’attrice italiana, figlia di due volti noti dello spettacolo come Stefania Sandrelli e Gino Paoli. Il motivo per cui porta il cognome della madre affonda le sue radici in una vicenda familiare e storica che risale agli anni ’60, quando vincoli legali e contesto sociale influenzarono direttamente la scelta del cognome e l’identità anagrafica alla nascita. Amanda Sandrelli nasce dall’unione tra due protagonisti assoluti della cultura italiana: l’attrice Stefania Sandrelli e il cantautore Gino Paoli. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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