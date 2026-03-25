Nella notte tra il 23 e il 24 marzo si è spento Gino Paoli, cantante e compositore italiano noto per il suo contributo alla musica. Le sue ceneri saranno sparse a Boccadasse, un quartiere di Genova. La decisione è stata comunicata dai familiari, che hanno specificato il luogo scelto per questo saluto. La notizia ha suscitato scalpore tra fan e addetti ai lavori.

La scomparsa di Gino Paoli, avvenuta nella notte tra il 23 e il 24 marzo, ha lasciato senza parole intere generazioni. Cantautore amatissimo, simbolo di un’epoca lontana ma ancora in grado di parlare al presente, Paoli ha sempre mantenuto un profilo schivo, lontano dai riflettori, ma profondamente legato agli affetti e ai luoghi della sua vita. Tra questi c’è Boccadasse, piccolo angolo di mare a Genova, che oggi diventa ancora più simbolico: sarà proprio lì che verranno sparse le sue ceneri. Gino Paoli, la scelta di spargere le ceneri a Boccadasse. Dopo aver appreso la notizia della morte di Gino Paoli, il mondo della musica e i fan si sono stretti in un abbraccio collettivo affidando ai social e alle parole ricordi, gratitudine e affetto. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Gino Paoli, perché le ceneri verranno sparse a Boccadasse

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