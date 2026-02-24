Rogoredo Cinturrino confessa e chiede scusa | Ho perso la testa Intanto si sblocca il Dl Sicurezza ma lo scudo legale per gli agenti ora traballa

Carmelo Cinturrino, coinvolto in un episodio di violenza a Rogoredo, ha ammesso di aver perso la calma quando ha visto il 28enne in fin di vita. La confessione arriva in un momento in cui si discute il Dl Sicurezza, con il rischio che la tutela legale degli agenti possa indebolirsi. La sua richiesta di scuse si aggiunge alla difficile tensione tra forze dell’ordine e cittadini. La vicenda prosegue in attesa di ulteriori sviluppi.

“Quando ho visto che stava morendo, ho perso la testa”. Così ieri l’assistente capo Carmelo Cinturrino, fermato per l’omicidio volontario del 28enne Abderrahim Mansouri a Rogoredo, ha ammesso le sue responsabilità davanti al gip Domenico Santoro nel carcere di San Vittore. Per il suo difensore, Piero Porciani, il poliziotto ha “ammesso le sue responsabilità e chiede scusa a quelli che si sono fidati di lui. Ha confessato i suoi errori ma ha negato di aver chiesto il pizzo agli spacciatori”. “Dovevo essere quello che faceva osservare la legge, ho sbagliato. Chiedo scusa a tutte le persone che indossano la divisa: ho tradito la loro fiducia”, avrebbe anche detto. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Rogoredo, Cinturrino si scusa e nega lo spaccio: “Ho perso la testa quando ho capito che Mansouri stava morendo”Cinturrino ha confessato di aver perso il controllo quando ha visto Mansouri in difficoltà e ha detto di aver aperto il fuoco per paura, negando di essere coinvolto nello spaccio.

Rogoredo, Carmelo Cinturrino davanti al gip: «Chiedo scusa, quella sera ho perso la testa». L’altro agente: «È un pazzo»Carmelo Cinturrino, assistente capo della polizia, ha confessato di aver perso la calma quando ha visto il giovane morire, spiegando di aver agito senza reflexi.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Omicidio a Rogoredo, testimoni accusano Cinturrino: Il poliziotto chiedeva soldi e cocaina a Mansouri'; Rogoredo, parla l'agente arrestato: La messinscena? Ho avuto paura; Poliziotto confessa: Ho piazzato pistola finta per coprire omicidio di pusher; Bruce Willis, la figlia Rumer si sfoga: Faccio quattro lavori per mia figlia, non ricevo soldi da mamma e papà.

Rogoredo, Cinturrino confessa e chiede scusa: Ho perso la testa. Intanto si sblocca il Dl Sicurezza, ma lo scudo legale per gli agenti ora traballaChiedo scusa a tutti. Così l'assistente capo Cinturrino ha confessato al Gip l'omicidio del 28enne Mansouri a Rogoredo. lanotiziagiornale.it

Rogoredo, poliziotto confessa l’omicidio del pusher Mansouri: Chiedo scusa. I colleghi lo accusano di violenze e abusi: Usò un martello contro un disabileSotto inchiesta Carmelo Cinturrino per l’uccisione del 28enne Abderrahim Mansouri. Ammette lo sparo e la messinscena, nega il giro di spaccio. I colleghi al pm: Chiedeva soldi e droga ai tossici, usa ... affaritaliani.it

#ignotox Rogoredo, l’avvocato di Cinturrino: “Si è pentito e chiede scusa. Ha sparato perché aveva paura”. x.com

#ignotox Rogoredo, l’avvocato di Cinturrino: “Si è pentito e chiede scusa. Ha sparato perché aveva paura” - facebook.com facebook