In vista delle festività pasquali, il mercato settimanale di Fondi si svolgerà un giorno prima rispetto al consueto. Con un'ordinanza del sindaco, l'appuntamento che di solito si tiene di domenica sarà spostato a sabato 4 aprile. La modifica riguarda esclusivamente questa settimana e riguarda il mercato che si svolge all'aperto in centro città.

La decisione del Comune di Fondi che ha accolto la richiesta degli ambulanti che possono così recuperare un giorno proficuo dal punto di vista degli affari. Il mercato si terrà quindi il 4 aprile Cambia il giorno del mercato settimanale di Fondi, in occasione delle festività pasquali. Con un’apposita ordinanza sindacale è stato infatti l’appuntamento che generalmente si tiene di domenica è stato anticipato a sabato 4 aprile. “L'anticipazione delle attività mercatali – commentano i due amministratori – accontenta tutti: gli ambulanti che hanno la possibilità di recuperare un giorno proficuo dal punto di vista degli affari e gli avventori che hanno la possibilità di fare acquisti alla vigilia dell'attesa festività. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

© Latinatoday.it - Per Pasqua il mercato settimanale della domenica viene anticipato a sabato

Articoli correlati

Mercato settimanale del sabato torna in piazza Torre di BertaIl Comune di Sansepolcro informa la cittadinanza che il mercato settimanale del sabato tornerà a svolgersi in Piazza Torre di Berta, sede storica del...

Mercato settimanale del sabato a Sansepolcro: riprende lo svolgimento in Piazza Torre di BertaArezzo, 27 gennaio 2026 – Mercato settimanale del sabato: dopo la fase di sperimentazione riprende lo svolgimento nella sede di Piazza Torre di Berta.

Tutti gli aggiornamenti su Per Pasqua

Temi più discussi: Uova Pasqua, italiani notano che sono più piccole e a prezzi maggiori; Grosseto: mercato straordinario di Pasqua il 29 marzo; Uova di Pasqua più piccole e a prezzi maggiori: gli effetti della shrinkflation; Che si fa per Pasqua?.

Grosseto celebra le eccellenze locali: tutto pronto per il mercato straordinario pre-PasquaSarà domenica 29 marzo, la giornata antecedente alla Pasqua, quella dedicata al Mercato Straordinario della città di Grosseto, che si terrà come di consueto attorno alle storiche mura medicee. L’event ... corrieredimaremma.it

Mercato straordinario di Pasqua, ambulanti: Occasione per vivere commercio locale e il centroGrosseto. Sarà domenica 29 marzo, quella antecedente alla Pasqua, la giornata dedicata al mercato straordinario della città di Grosseto, che si svolgerà come di consueto attorno alle Mura medicee. Pe ... grossetonotizie.com

5 primi al forno per Pasqua ricchi, cremosi e irresistibili! SCOPRITELI QUI! > https://www.giallozafferano.it/5-primi-al-forno-per-pasqua-ricchi-cremosi-e-irresistibili - facebook.com facebook

Un bonus a Brescia per lavorare a Pasqua: operai a favore, sindacato contro. Di @dariodivico x.com