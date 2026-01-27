Mercato settimanale del sabato a Sansepolcro | riprende lo svolgimento in Piazza Torre di Berta

Il mercato settimanale del sabato a Sansepolcro riprende nella sede di Piazza Torre di Berta, offrendo ai visitatori un’opportunità di acquisto e socializzazione in un contesto tradizionale e consolidato. La ripresa dello svolgimento rappresenta un passo importante per la comunità locale, confermando l’importanza di questo evento per il territorio e i suoi abitanti.

Arezzo, 27 gennaio 2026 – Mercato settimanale del sabato: dopo la fase di sperimentazione riprende lo svolgimento nella sede di Piazza Torre di Berta. Il Comune di Sansepolcro informa la cittadinanza che il mercato settimanale del sabato tornerà a svolgersi in Piazza Torre di Berta, sede storica del mercato cittadino. La decisione arriva a seguito della conclusione dei lavori che avevano interessato l’area e del termine delle iniziative e degli eventi legati al periodo natalizio, che avevano reso necessario, nei mesi scorsi, lo spostamento temporaneo del mercato in Viale Diaz e Piazza della Repubblica. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Mercato settimanale del sabato a Sansepolcro: riprende lo svolgimento in Piazza Torre di Berta Approfondimenti su Mercato Sansepolcro Mercato settimanale del sabato torna in piazza Torre di Berta Il mercato settimanale del sabato torna in Piazza Torre di Berta a Sansepolcro, offrendo un punto di incontro per la comunità e la promozione delle attività locali. Mercato settimanale del sabato: sede stabile in Viale Diaz – Piazza della Repubblica a Sansepolcro Il mercato settimanale del sabato si conferma stabile e consolidato nella sede di Viale Diaz e Piazza della Repubblica a Sansepolcro. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Mercato Sansepolcro Argomenti discussi: Pubblicata la graduatoria degli hobbisti per la festa di San Rocco 2026; Il mercato di Lentate torna in centro: cittadini contenti ma non mancano i mugugni; Cassino, controlli al mercato settimanale. Cinque ambulanti irregolari; Mercati in contrazione del 6/8%, Ascom: Pacchi mai ritirati di Amazon impoveriscono piazze. Mercato settimanale del sabato a Sansepolcro: riprende lo svolgimento in Piazza Torre di BertaIl Comune di Sansepolcro informa la cittadinanza che il mercato settimanale del sabato tornerà a svolgersi in Piazza Torre di Berta, sede storica del mercato cittadino ... lanazione.it Mercato settimanale del sabato: sede stabile in Viale Diaz – Piazza della Repubblica a SansepolcroArezzo, 13 dicembre 2025 – Mercato settimanale del sabato: sede stabile in Viale Diaz – Piazza della Repubblica. Il Comune di Sansepolcro informa la cittadinanza che, a seguito della fase sperimentale ... lanazione.it Insolita vista sul centro di Piazzatorre in questa foto d'epoca. (foto Ditta Cittadini) #comune #piazzatorre - facebook.com facebook

