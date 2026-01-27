Mercato settimanale del sabato a Sansepolcro | riprende lo svolgimento in Piazza Torre di Berta
Il mercato settimanale del sabato a Sansepolcro riprende nella sede di Piazza Torre di Berta, offrendo ai visitatori un’opportunità di acquisto e socializzazione in un contesto tradizionale e consolidato. La ripresa dello svolgimento rappresenta un passo importante per la comunità locale, confermando l’importanza di questo evento per il territorio e i suoi abitanti.
Arezzo, 27 gennaio 2026 – Mercato settimanale del sabato: dopo la fase di sperimentazione riprende lo svolgimento nella sede di Piazza Torre di Berta. Il Comune di Sansepolcro informa la cittadinanza che il mercato settimanale del sabato tornerà a svolgersi in Piazza Torre di Berta, sede storica del mercato cittadino. La decisione arriva a seguito della conclusione dei lavori che avevano interessato l’area e del termine delle iniziative e degli eventi legati al periodo natalizio, che avevano reso necessario, nei mesi scorsi, lo spostamento temporaneo del mercato in Viale Diaz e Piazza della Repubblica. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Mercato settimanale del sabato torna in piazza Torre di Berta
Il mercato settimanale del sabato torna in Piazza Torre di Berta a Sansepolcro, offrendo un punto di incontro per la comunità e la promozione delle attività locali.
Mercato settimanale del sabato: sede stabile in Viale Diaz – Piazza della Repubblica a Sansepolcro
Il mercato settimanale del sabato si conferma stabile e consolidato nella sede di Viale Diaz e Piazza della Repubblica a Sansepolcro.
