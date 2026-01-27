Il mercato settimanale del sabato torna in Piazza Torre di Berta a Sansepolcro, offrendo un punto di incontro per la comunità e la promozione delle attività locali. La riapertura rappresenta un momento importante per il commercio e la socialità nel centro storico, rispettando le tradizioni e le esigenze della cittadinanza.

Il Comune di Sansepolcro informa la cittadinanza che il mercato settimanale del sabato tornerà a svolgersi in Piazza Torre di Berta, sede storica del mercato cittadino. In questo periodo in cui il mercato del sabato è stato destinato ad una ubicazione diversa da quella storica, l’amministrazione ha avuto modo di apprezzare, per i numeri e le caratteristiche di questo appuntamento settimanale, la scelta di mantenere come sede definitiva quella del cuore della città. La scelta mira a valorizzare il ruolo del mercato come appuntamento settimanale di riferimento, capace di animare il cuore della città e favorire la vitalità economica e sociale del centro.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Il Comune di Sansepolcro ha annunciato il trasferimento stabile del mercato settimanale del sabato in Viale Diaz e Piazza della Repubblica, confermando la sede attuale dopo una fase sperimentale.

Il mercato settimanale del sabato si conferma stabile e consolidato nella sede di Viale Diaz e Piazza della Repubblica a Sansepolcro.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

