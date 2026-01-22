Nel 2025, sono state erogate oltre 831.000 pensioni, con un importo medio di circa 1.229 euro. Si tratta di una distribuzione significativa di prestazioni pensionistiche, che riflette le dinamiche del sistema previdenziale italiano e le esigenze di una popolazione in crescita. Questi dati offrono un quadro aggiornato sulle modalità di sostegno economico ai pensionati nel corso dell'anno, evidenziando l'importanza delle politiche di welfare.

Le pensioni erogate con decorrenza nel 2025 sono state un totale di 831.285, per una cifra media di 1.229 euro: emerge dall’ osservatorio sul monitoraggio dei flussi di pensionamento dell’Inps. Il totale delle pensioni con decorrenza nel 2024 è stato invece di 901.152 per un importo medio mensile alla decorrenza di 1.218 euro. I valori si riferiscono alle pensioni di vecchiaia, anticipate, di invalidità e ai superstiti delle gestioni considerate e sono compresi anche gli assegni sociali. I numeri delle singole categorie. In particolare, per quanto riguarda le singole categorie, ci sono state 276. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Pensioni, erogate nel 2025 più di 831mila: importo medio a 1.229 euro

INPS, nel 2025 erogate 831mila nuove pensioni con importo medio mensile di 1.229 euro, in calo rispetto al 2024Nel 2025, l’INPS ha registrato l’erogazione di circa 831 mila nuove pensioni, con un importo medio mensile di 1.

Leggi anche: Prestiti personali in Toscana, cresce la richiesta: nel 2025 importo medio di oltre 10mila euro

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Pensioni Dicembre 2025 Ecco Tutti Gli Importi!

Argomenti discussi: Pensioni di Invalidità Civile: l’INPS comunica i nuovi importi e i limiti di reddito per il 2026; Pensioni, reggono i conti pubblici italiani? (2); Pensioni 2026, l’assegno aumenta ma non per tutti: le simulazioni; Quando viene pagata la pensione di febbraio 2026?.

Inps, nel 2025 liquidate 202.708 pensioni anticipate, -9,9% (2)Per il Fondo lavoratori dipendenti sono state erogate nel complesso 328.441 nuove pensioni per 1.336 euro medi con forti differenze per l'importo medio delle 106.596 pensioni di vecchiaia (1.134 euro ... ansa.it

Inps, nel 2025 solo 2.147 pensioni con Opzione donna, -40%Calano ancora nel 2025 le pensioni erogate con Opzione donna, la misura che consente di uscire dal lavoro in anticipo calcolando l'intero montante con il sistema contributivo. (ANSA) ... ansa.it

Al 31 dicembre 2024 il numero delle pensioni di invalidità erogate in Italia ammontava a 4.313.351 unità, di cui 899.344 prestazioni previdenziali e 3.414.007 di natura civile. Se analizziamo l’andamento di queste prestazioni scorgiamo che tra il 2020 e il 2024 facebook