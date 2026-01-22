INPS nel 2025 erogate 831mila nuove pensioni con importo medio mensile di 1.229 euro in calo rispetto al 2024

Nel 2025, l’INPS ha registrato l’erogazione di circa 831 mila nuove pensioni, con un importo medio mensile di 1.229 euro. Rispetto all’anno precedente, si nota una diminuzione dei nuovi trattamenti pensionistici. I dati, pubblicati dall’Osservatorio di monitoraggio dell’Istituto, offrono un quadro aggiornato sulle tendenze del sistema previdenziale italiano nel corso dell’ultimo anno.

L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha reso noti i dati relativi ai flussi di pensionamento del 2025 attraverso il suo Osservatorio di monitoraggio. I numeri mostrano una contrazione del numero totale di pensioni liquidate rispetto all’anno precedente. Le nuove prestazioni con decorrenza 2025 ammontano a 831.285 unità, mentre nel 2024 erano state 901.152. Il calo registrato è di circa 70 mila trattamenti previdenziali nell’arco di dodici mesi. L’importo medio mensile alla decorrenza si attesta a 1.229 euro nel 2025, con un incremento di 11 euro rispetto ai 1.218 euro del 2024. I dati comprendono le pensioni di vecchiaia, le pensioni anticipate, le prestazioni di invalidità e quelle ai superstiti.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

