Al Circolo della Stampa di Avellino la presentazione della raccolta di poesie Il silenzio degli alberi
Al Circolo della Stampa di Avellino si terrà la presentazione della raccolta di poesie
Con Il silenzio degli alberi, Clarice Spadea ci invita a un viaggio poetico di rara intensità, dove la fragilità si trasforma in forza e la natura diventa rifugio dell’anima. Una raccolta che attraversa, con passo lieve, i temi della speranza, dell’amore, della solitudine e del sacro, restituendo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Leggi anche: Al Circolo della Stampa di Avellino la presentazione di "L'audacia della bouganville", il nuovo libro di Marianna Morante
Leggi anche: Al Circolo della Stampa di Avellino la presentazione di "Porto Vecchio", il nuovo romanzo di Eleonora Davide
Al Circolo della Stampa di Avellino la presentazione di Federico il Grande a cura di Amato Michele Iuliano; Avellino, l’eurodeputato Danilo Della Valle incontra i cittadini al Circolo della Stampa; Avellino, Referendum della Giustizia: il fronte del No si mobilita; Referendum Giustizia, si mobilita il fronte del No: dibattito con magistrati e società civile.
Circolo della Stampa - Presentazione indagine demoscopica con la Ghisleri sulla città di Avellino - 00, presso il Circolo della Stampa di Avellino, in Corso Vittorio Emanuele, nell'ambito di una conferenza stampa la sondaggista Alessandra Ghisleri, direttrice di Eur ... tusinatinitaly.it
Avellino, referendum della Giustizia: il fronte del “No” si mobilita - L’appuntamento è stato organizzato organizzato al Circolo della Stampa di Avellino dal Comitato “Giusto Dire No” il ... corriereirpinia.it
Al Circolo della Stampa “Vincenzo Volpe, maestro dell’Ottocento Italiano” - Dal 28 al 30 dicembre 2025 il Circolo della Stampa di Avellino ospita la mostra “Vincenzo Volpe. corriereirpinia.it
Giovedì 8 gennaio alle ore 17 al Circolo della Stampa - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.