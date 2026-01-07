Al Circolo della Stampa di Avellino la presentazione della raccolta di poesie Il silenzio degli alberi

Al Circolo della Stampa di Avellino si terrà la presentazione della raccolta di poesie

Con Il silenzio degli alberi, Clarice Spadea ci invita a un viaggio poetico di rara intensità, dove la fragilità si trasforma in forza e la natura diventa rifugio dell’anima. Una raccolta che attraversa, con passo lieve, i temi della speranza, dell’amore, della solitudine e del sacro, restituendo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

