Calcio Serie D Il Poggibonsi ci prova contro il Terranuova Traiana Consonni suona la carica | Bisogna alzare il livello

Il Poggibonsi affronterà il Terranuova Traiana nella prima giornata del ritorno in Serie D. La partita si giocherà alle 14:30, con i giallorossi determinati a migliorare la propria posizione di classifica, attualmente vicina ai playoff. Consonni sottolinea l’importanza di alzare il livello della squadra, in un match che si preannuncia equilibrato tra due formazioni in buona forma.

Ospita il Terranuova Traiana il Poggibonsi, per la giornata inaugurale del ritorno. Appuntamento alle 14,30 per i giallorossi, davanti ad avversari complessivamente in buona salute come testimoniato dalla posizione di classifica appena inferiore ai playoff. I Leoni sono però chiamati a offrire il massimo per una difficile risalita dalla coda del raggruppamento. Gli ingressi nella rosa voluti dalla società di viale Marconi e gli inviti dei tifosi al sostegno dei colori, indicano comunque un ambiente deciso a non accantonare le motivazioni. Anche con la consapevolezza del valore degli avversari odierni allo stadio Stefano Lotti.

