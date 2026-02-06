Nainggolan | Rifarei tutto in Serie A potrei ancora giocare Il livello si è abbassato I tifosi dell’Inter mi hanno voluto bene Sulla Roma

Radja Nainggolan, a 37 anni, dice di sentirsi ancora in grado di giocare. L’ex centrocampista dell’Inter spiega che rifarebbe tutto e che il livello del calcio attuale si è abbassato. Ricorda con affetto i tifosi nerazzurri, che gli hanno sempre dimostrato affetto. Sulla Roma, invece, preferisce non entrare troppo nel dettaglio, ma si sente ancora pronto a scendere in campo se ci fosse l’opportunità.

Radja Nainggolan si racconta con lucidità: a 37 anni è convinto che la carriera possa proseguire, pur riconoscendo una perdita di tono nel calcio odierno e valorizzando i legami umani che fanno la differenza. Le sue parole evidenziano motivazioni, scelte passate e una lettura franca del presente, senza voli apodittici e con una forte attenzione ai fatti. Ho sentito la mancanza dello spogliatoio, dopo una breve pausa ho ritrovato sollievo nell'allenamento quotidiano. Adesso gioco con i giovani dell'età di mia figlia, una soddisfazione che guida le scelte: quando arriverà la fatica saprò fermarmi, ma al momento mi sento bene e continuo a cercare con energia nuove motivazioni.

