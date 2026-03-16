Milan lo scontro tra Leao e Allegri | Lasciami su finisce a calci

Durante la partita all’Olimpico, un episodio tra Leao e Allegri ha attirato l’attenzione. L’attaccante del Milan ha chiesto di essere lasciato da solo, mentre il tecnico ha risposto in modo deciso. La scena si è conclusa con alcuni calci tra i giocatori, lasciando un’ulteriore nota negativa su una giornata già difficile per i rossoneri, che hanno perso 1-0 contro la Lazio.

Finisce all'Olimpico il sogno scudetto del Milan. E finisce male: oltre al ko 1-0 contro la Lazio che fa sprofondare i rossoneri a -8 dall' Inter capolista (senza approfittare dunque dell'1-1 dei nerazzurri contro l' Atalanta di sabato), mister Max Allegri deve fare i conti con la rabbia di Rafa Leao. Nello stesso stadio in cui andò in scena la sceneggiata con Theo Hernandez un anno e mezzo fa, il portoghese è protagonista di un'altra eclatante "rivolta" quando sostituito al 67' lascia il campo lamentandosi e rifiutando anche l'abbraccio con il suo allenatore. Non una bella scena, al di là della comprensibile amarezza. "La cosa da resettare... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Milan, lo scontro tra Leao e Allegri: "Lasciami su", finisce a calci Articoli correlati Leao non accetta il cambio, Allegri lo abbraccia ma lui si divincola e va in panchina: “Lasciami su”Al 66’ di Lazio-Milan, Leao non accetta la sostituzione e rifiuta l’abbraccio di Allegri: tornato in panchina, il giocatore portoghese scaglia via... Milan tra speranze e alta tensione. Allegri punta tutto su Rabiot e LeaoUn errore che può costare carissimo (quello di Mike Maignan), un colpo da fuoriclasse (quello di Leao, decisivo anche se a mezzo servizio),... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Milan lo scontro tra Leao e Allegri... Temi più discussi: Derby di Milano: Milan vince 1-0 tra polemiche per un rigore non concesso all’Inter; La corsa alla vetta della Primavera 1 entra nel vivo: Juve-Milan rinviata, occasione per Sassuolo e Roma; Il Milan a caccia del -5 contro la Lazio, Como-Roma vale la Champions; Derby da scudetto a San Siro: Inter e Milan si giocano tutto nella notte che può decidere il campionato. Il Milan chiede un rigore su Loftus-Cheek, Tommasi: Scontro di gioco, decisione di campo giustaDurissimo scontro tra Ruben Loftus-Cheek e Edoardo Corvi a inizio partita durante Milan-Parma. Alcuni giocatori rossoneri hanno chiesto la concessione del calcio di rigore, ma l'opinione di Dino ... tuttomercatoweb.com Infortunio Loftus-Cheek in ospedale dopo scontro choc Milan Parma/ Cos’è successo: forte trauma e denti rottiTanta paura nell’immediatezza, poi un sospiro di sollievo: succede di tutto in Milan Parma, soprattutto per Loftus-Cheek, protagonista suo malgrado di un duro scontro di gioco che gli è costato più di ... ilsussidiario.net #LazioMilan 1-0 ieri sera all'Olimpico, persa una grossa chance di rientrare in lotta per il titolo. Pagelle, voti e giudizi dei giocatori del AC Milan secondo La Gazzetta dello Sport nell'articolo nel primo commento - facebook.com facebook #Calcio, Lazio-Milan 1-0, #Allegri: “Obiettivo solo la Champions” x.com