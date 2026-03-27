Nella terza puntata di 'Pechino Express 2026 – L’Estremo Oriente', i concorrenti hanno affrontato nuove sfide, con alcuni partecipanti che hanno mostrato un carattere più emotivo rispetto ad altri. I Comedians non sono riusciti a divertire mentre i DJ e i Raccomandati sono stati accolti con applausi. Le pagelle forniscono un quadro dettagliato delle performance di questa fase del viaggio.

Milano, 26 marzo 2026 – Ecco le pagelle della terza tappa di ‘Pechino Express 2026 – L’Estremo Oriente’. Le Biondine Gaia De Laurentiis e Agnese Catalani: voto Disagio totàl. Continua il drama di questa coppia di concorrenti. Quando ci sarà una puntata nella quale una delle due non scoppierà a piangere, probabilmente il glutine e il latte rientreranno a far parte della mia dieta. Ma perché non riescono a godersi questa avventura? I Comedian Tay Vines e Assane Diop: voto Eh no, niente. Continuano a non farmi ridere. Si arrabbiano in maniera eccessiva nel momento in cui vengono penalizzati di 15 minuti dalle Dj, continuano a dire un sacco di parolacce inutili e fuoriluogo e non far ridere. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Pagelle Pechino Express 2026 terza puntata: Basalari fa solo drammi, i Comedians non fanno ridere. Dj e Raccomandati da applausi

Articoli correlati

Pechino Express 2026, le pagelle della prima puntata: Costantino e Lillo, irresistibili (10), I Raccomandati, coppia da battere (9)Zaini in spalla, passaggi da chiedere e prove improbabili da affrontare: Pechino Express ha riaperto ufficialmente i battenti.

Leggi anche: Pechino Express 2026, le pagelle della seconda puntata: gli Spassusi ballerini eroici (7,5), i Raccomandati romanacci strategici (9)

Contenuti e approfondimenti su Pagelle Pechino Express

Temi più discussi: Pagelle Pechino Express 2026: Gaia De Laurentiis e la figlia in lacrime si credono in terapia, Mattia Stanga fa coppia da solo, Jo Squillo e la figlia sono in un metaverso; Le pagelle della seconda puntata di Pechino Express 2026: la coppia eliminata; Pechino Express, le pagelle: Chanel tutta Ilary (7,5), DJ di ritmo (8), Biondine litigiose (3). Le Albiceleste? Scivolano sugli specchi (4); Pechino Express 2026, le pagelle della seconda puntata: gli Spassusi ballerini eroici (7,5), i Raccomandati romanacci strategici (9).

Pagelle Pechino Express 2026 terza puntata: Basalari fa solo drammi, i Comedians non fanno ridere. Dj e Raccomandati da applausiLe Biondine Gaia De Laurentiis e Agnese Catalani: voto Disagio totàl. Continua il drama di questa coppia di concorrenti. Quando ci sarà una puntata nella quale una delle due non scoppierà a piangere, ... quotidiano.net

Le pagelle della seconda puntata di Pechino Express 2026: la coppia eliminataA vincere la seconda tappa dell'adventure game di Sky la super coppia delle DJ. Screzi tra i Rapper e le Albiceleste ... iodonna.it

Pechino Express, le pagelle in diretta: chi è l'eliminato facebook

Pechino Express, le pagelle: regina Chanel Totti (10), Biondine in guerra (5), Fiona May agguerrita (6). Gli Ex Lagna infinita (4) x.com