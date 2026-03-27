Una ragazza di 29 anni è in condizioni critiche dopo un incidente frontale avvenuto giovedì mattina sulla Strada Provinciale 236 a Montichiari, nei pressi della Fascia d’Oro. È ricoverata in ospedale e sta combattendo per la vita. La notizia ha suscitato preoccupazione tra i residenti del paese, che si sono uniti in preghiera per lei.

Sta lottando per la vita in ospedale la ragazza di 29 anni rimasta coinvolta nel grave incidente avvenuto giovedì mattina lungo la Strada Provinciale 236 a Montichiari, all’altezza della Fascia d’Oro. La giovane, alla guida di una Fiat Panda, si è scontrata frontalmente con una Jeep Renegade condotta da una donna di 60 anni, che viaggiava in direzione Brescia. All’origine del sinistro ci sarebbe un’invasione di corsia da parte del Suv: sulla dinamica stanno indagando gli agenti della Polizia Stradale di Desenzano, intervenuti per i rilievi. L’impatto è stato violentissimo. La 29enne è rimasta incastrata tra le lamiere ed è stata soccorsa quando era già priva di sensi: affidata alle cure dei sanitari del 118, intervenuti con automedica, un mezzo infermierizzato e l’eliambulanza, e poi trasferita in elicottero all'ospedale di Bergamo. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

© Bresciatoday.it - Pauroso frontale: ragazza di 29 anni lotta per la vita, il paese prega per lei?

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