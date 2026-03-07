Samuel Mazzon il professore muore a 29 anni nell' incidente frontale con una Mercedes | l' auto ha invaso la corsia e gli è piombata addosso

Samuel Mazzon, un giovane di 29 anni di Villorba, è morto ieri sera in un incidente a Maserada. La sua Fiat 600 bianca è stata investita frontalmente da una Mercedes che ha invaso la corsia opposta. L'impatto è avvenuto in via Papadopoli, dove l'auto ha invaso la corsia e si è scontrata con il veicolo di Mazzon.

MASERADA - Centrato in pieno da un'auto che stava percorrendo la corsia opposta alla sua: Samuel Mazzon, 29enne villorbese, ieri sera era a bordo della sua Fiat 600 bianca in via Papadopoli Sud a Salettuol di Maserada, quando una Mercedes nera proveniente dal senso opposto, gli si è parata improvvisamente contro. Non ha potuto fare nulla per evitare l'impatto violento. Che ha scaraventato lui e la sua macchina lungo il fossato. Dall'urto, è stato colpito anche un furgone, guidato da una coppia di Ponte di Piave che non ha riportato ferite. Samuel, invece, è rimasto all'interno dell'abitacolo. Non è morto sul colpo: gli automobilisti che si sono fermati a poca distanza per lanciare l'allarme e aiutarlo, hanno chiesto come si sentisse.