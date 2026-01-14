Incidente stradale auto guidata da un ultraottantenne si ribalta lungo la Valnerina

Un incidente stradale si è verificato sulla strada statale 209 Valnerina, davanti all'area commerciale Cascata delle Marmore, a Terni. Un'auto condotta da un uomo ultraottantenne si è ribaltata lungo la carreggiata. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso per gestire la situazione e valutare le condizioni dei coinvolti.

Incidente stradale autonomo a Terni, lungo la strada statale 209 Valnerina, davanti area commerciale cascata delle Marmore.Un uomo ultraottantenne si ribaltato con la propria Ford Fiesta ed è stato estratto dal veicolo dai Vigili del Fuoco con l'ausilio di attrezzature di pronto soccorso. 🔗 Leggi su Ternitoday.it Leggi anche: Incidente stradale, auto a metano si ribalta lungo l’autostrada del Sole: intervento dei vigili del fuoco Leggi anche: Spettacolare incidente stradale: un’auto si ribalta a Pianoro Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Incidente a Collegno: auto ribaltata in mezzo alla strada, parabrezza in frantumi e conducente bloccato; Schianto tra due auto in via Ferrari, una si ribalta [FOTO]; Violento impatto alle prime luci del mattino: uomo caricato sul cofano e scaraventato a terra, lotta per la vita; Incidente in viale Lazio, scontro all'incrocio tra una gazzella dei carabinieri e un'auto: tre feriti. Treviso, incidente mortale a Maserada: camion si ribalta e travolge un furgone - L’impatto dopo l’invasione di corsia da parte di un’auto guidata da un’anziana ... tgcom24.mediaset.it

Incidente frontale tra auto e camion, il tir si ribalta e schiaccia un Doblò: Severino muore a 70 anni. Ferite anche due donne - Incidente frontale nella giornata di oggi, mercoledì 14 gennaio, in via Piave a Salettuol, frazione di Maserada, in provincia di Treviso, dove un'auto ... ilgazzettino.it

Schianto tra due auto: ferito ex consigliere comunale - SAN FELICE A CANCELLO – Un incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi in località Gaudello, ad Acerra, lungo la strada provinciale che collega Acerra a Cancello Scalo. casertace.net

Il figlio a 56 anni, le assicurazioni e il finto incidente stradale facebook

#Avviso #Viabilità La Centrale operativa della Polizia locale segnala incidente stradale in via Fradeletto intersezione viale Garibaldi. Al momento la viabilità è interdetta in direzione tangenziale per le operazioni di soccorso. Pattuglia della Polizia locale x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.