Allarme sicurezza a Sarno | l' appello di Agovino Forza Italia contro l' escalation di criminalità e violenza
A Sarno, un’ondata di criminalità ha spinto Agovino di Forza Italia a lanciare un appello. Recenti episodi di violenza e furti hanno aumentato la paura tra i residenti e messo sotto pressione le forze dell’ordine. Le richieste di intervento rapido crescono di giorno in giorno, mentre le forze di sicurezza cercano di contenere l’aumento di episodi criminosi. La situazione si fa sempre più tesa, e i cittadini chiedono risposte immediate alle autorità. La comunità attende azioni concrete per ripristinare la tranquillità.
Agovino: "La delinquenza è una minoranza, mentre la stragrande maggioranza è composta da persone perbene, lavoratori, padri e madri di famiglia che meritano di vivere serenamente" Si susseguono episodi di cronaca che hanno riportato al centro del dibattito pubblico il tema della sicurezza urbana a Sarno, tra cittadini preoccupati e amministratori locali chiamati a garantire tutela e controllo del territorio. Negli ultimi giorni, infatti, si sono verificati diversi fatti gravi, dalla violenza contro un padre di famiglia a furti e rapine che hanno colpito commercianti e cittadini comuni. A intervenire è Giuseppe Agovino, dirigente provinciale di Forza Italia ed ex consigliere comunale, che lancia un appello alle istituzioni e a tutte le forze politiche affinché si attivi un’azione condivisa e concreta.🔗 Leggi su Salernotoday.it
Argomenti discussi: Allarme sicurezza a Sarno: l'appello di Agovino (Forza Italia) contro l'escalation di criminalità e violenza; Allarme sicurezza a Sarno: Agovino (FI) chiede un'azione condivisa contro l'escalation di criminalità e violenza; Sarno: Agovino chiede un’azione condivisa contro la criminalità; Sarno, scuole insicure e barriere architettoniche: l'allarme di Sirica (FdI).
