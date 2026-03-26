Il musicista ha annunciato il suo diciottesimo album da solista, intitolato ‘The Boys of Dungeon Lane’, in uscita il 29 maggio. È disponibile da oggi anche il singolo ‘Days we left behind’. La pubblicazione segna il ritorno dell’artista con una nuova produzione musicale, dopo aver condiviso i primi brani con il pubblico.

Milano, 26 marzo 2026 - Il diciottesimo disco da solista, ‘The Boys of Dungeon Lane’, in uscita il 29 maggio e un singolo, ‘Days we left behind’, disponibile già da oggi: Paul McCartney è tornato dal proprio pubblico con nuova musica. Un album atteso da tempo dai fan e al quale lo stesso musicista e cantautore ha lavorato per lungo tempo. L’album è stato registrato, infatti, tra una tappa e l’altra di un tour mondiale durato cinque anni, tra Los Angeles e il Sussex. “Per me questa canzone è davvero un ricordo. Il titolo dell’album, ‘The Boys of Dungeon Lane’, deriva da un verso di questo brano. Stavo proprio pensando a questo, ai giorni che mi sono lasciato alle spalle, e spesso mi chiedo se non stia semplicemente scrivendo del passato, ma poi penso: come si può scrivere di qualcos’altro? Sono solo tanti ricordi di Liverpool. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Paul McCartney è tornato: il singolo e il nuovo disco

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