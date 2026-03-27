Pattinaggio di figura | Fournier Beaudry-Cizeron ipotecano l’oro ai Mondiali dopo la rhythm dance fuori gli azzurri

Da oasport.it 27 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante i Mondiali di pattinaggio di figura, Fournier Beaudry-Cizeron hanno dominato la gara nella disciplina rhythm dance, lasciando gli avversari dietro di sé. La gara si è conclusa con i campioni olimpici che hanno ottenuto il miglior punteggio, mentre gli atleti italiani sono stati eliminati prima della fase finale. La competizione ha visto una netta differenza di performance tra le coppie in gara.

Senza rivali. Ma non poteva essere altrimenti. I Campioni Olimpici Laurence Forunier Beaudry-Guillaume Cizeron si sono imposti con ampio margine in occasione della rhythm dance, segmento che ha aperto la penultima giornata dei Campionati Mondiali 2026 di pattinaggio artistico, rassegna in fase di svolgimento sul ghiaccio della O2 Arena di Praga. Prestazione di altissimo livello per i transalpini, capaci di migliorare quanto fatto nello stesso programma a Milano Cortina, dove scollinarono per la prima volta sopra i 90 minuti, impreziosendo l’ormai rodatissima coreografia costruita su “Vogue” di Madonna con elementi di pregevolissima qualità,... 🔗 Leggi su Oasport.it

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