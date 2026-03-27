Pattinaggio di figura | Fournier Beaudry-Cizeron ipotecano l’oro ai Mondiali dopo la rhythm dance fuori gli azzurri

Durante i Mondiali di pattinaggio di figura, Fournier Beaudry-Cizeron hanno dominato la gara nella disciplina rhythm dance, lasciando gli avversari dietro di sé. La gara si è conclusa con i campioni olimpici che hanno ottenuto il miglior punteggio, mentre gli atleti italiani sono stati eliminati prima della fase finale. La competizione ha visto una netta differenza di performance tra le coppie in gara.

Senza rivali. Ma non poteva essere altrimenti. I Campioni Olimpici Laurence Forunier Beaudry-Guillaume Cizeron si sono imposti con ampio margine in occasione della rhythm dance, segmento che ha aperto la penultima giornata dei Campionati Mondiali 2026 di pattinaggio artistico, rassegna in fase di svolgimento sul ghiaccio della O2 Arena di Praga. Prestazione di altissimo livello per i transalpini, capaci di migliorare quanto fatto nello stesso programma a Milano Cortina, dove scollinarono per la prima volta sopra i 90 minuti, impreziosendo l’ormai rodatissima coreografia costruita su “Vogue” di Madonna con elementi di pregevolissima qualità,... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pattinaggio di figura: Fournier Beaudry-Cizeron ipotecano l’oro ai Mondiali dopo la rhythm dance, fuori gli azzurri Articoli correlati Leggi anche: LIVE Pattinaggio di figura, Rhythm dance Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Cizeron/Fournier Beaudry da record! Attesa per Guignard/Fabbri Leggi anche: LIVE Pattinaggio di figura, Rhythm dance Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Guignard/Fabbri quinti! Cizeron/Fournier Beaudry vincono il primo round Altri aggiornamenti su Pattinaggio di figura Fournier Beaudry... Temi più discussi: Laurence FOURNIER BEAUDRY; Pattinaggio di figura: Fournier Beaudry-Cizeron senza rivali ai Mondiali. Gerarchie cristallizzate nella danza; Campionati del mondo di pattinaggio di figura 2026: programma, orari e dove vedere tutte le stelle in gara a Praga; Cizeron-Fournier Beaudry, clamorosi sulle note di Vogue di Madonna: rivivi la prova. Pattinaggio di figura: Fournier Beaudry-Cizeron ipotecano l’oro ai Mondiali dopo la rhythm dance, fuori gli azzurriSenza rivali. Ma non poteva essere altrimenti. I Campioni Olimpici Laurence Forunier Beaudry-Guillaume Cizeron si sono imposti con ampio margine in ... oasport.it Pattinaggio di figura: Fournier Beaudry-Cizeron senza rivali ai Mondiali. Gerarchie cristallizzate nella danzaUn destino già scritto per Laurence Fournier Beaudry-Guillaume Cizeron. Dopo aver conquistato la medaglia d'oro alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina ... oasport.it Irma Caldara e Riccardo Maglio si sono piazzati al ventesimo posto nella gara delle coppie di artistico dei Campionati mondiali di pattinaggio di figura in corso di svolgimento a Praga. Il binomio di stanza a Torino, al debutto in una rassegna iridata, ha chiuso l - facebook.com facebook Il pattinaggio di figura vola a Praga! Sono nove gli azzurri in gara ai Mondiali in Repubblica Ceca, in programma da domani a domenica 29 marzo. Approfondisci qui bit.ly/4bK4btJ @fisg_it x.com