LIVE Pattinaggio di figura Rhythm dance Olimpiadi 2026 in DIRETTA | Cizeron Fournier Beaudry da record! Attesa per Guignard Fabbri

La gara di pattinaggio di figura ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026 riprende con le coppie in pista. Dopo l’ultimo intervento, tocca ai ceki Natalie Taschlerova e Filip Taschler, che salgono sul ghiaccio per la loro esibizione. Intanto, cresce l’attesa per i nostri Guignard e Fabbri, pronti a scendere sul ghiaccio nelle prossime ore. La tensione è palpabile tra gli spettatori che seguono ogni movimento con attenzione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.46: Si riparte con la coppia ceca Natalie Taschlerova Filip Taschler. Lei ha 24 anni ed è di Brno, come lui che ha 26 anni. Sono allenati tra Helsinki e San Francisco da Maurizio Margaglio, Neil Brown, Massimo Scali, Sini Parkkinen. Sono stati 11mi agli Europei 2022, 22mi ai Mondiali 2022, 16mi ai Giochi di Pechino e 13mi ai Mondiali di Montpellier. Nel 2023 sono stati sesti agli Europei di Espoo e ottavi ai Mondiali di Saitama, nel 2024 settimi agli Europei di Kaunas e 15mi ai Mondiali, L’anno scorso hanno chiuso al decimo posto gli Europei e al 13mo il Mondiale. 🔗 Leggi su Oasport.it

