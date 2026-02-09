LIVE Pattinaggio di figura Rhythm dance Olimpiadi 2026 in DIRETTA | Guignard Fabbri quinti! Cizeron Fournier Beaudry vincono il primo round

Dopo il primo round di Rhythm Dance alle Olimpiadi 2026, la coppia francese Fournier Beaudry e Cizeron si mantiene in testa con 90 punti. Guignard e Fabbri, invece, si trovano al quinto posto, lontani dai primi, ma ancora in corsa per le medaglie. La gara di pattinaggio di figura prosegue con tensione e spettacolo in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.55: Questa la classifica dopo la Rhythm Dance: 1 Laurence Fournier Beaudry Guillaume Cizeron (Francia) 90.18 Q 2 Madison Chock Evan Bates (Stati Uniti) 89.72 Q 3 Piper Gilles Paul Poirier (Canada) 86.18 Q 4 Lilah Fear Lewis Gibson (Gran Bretagna) 85.47 Q 5 Charlène Guignard Marco Fabbri (Italia) 84.28 Q 6 Emilea Zingas Vadym Kolesnik (Stati Uniti) 83.53 Q 7 Allison Reed Saulius Ambrulevicius (Lituania) 82.95 Q 8 Evgeniia Lopareva Geoffrey Brissaud (Francia) 82.25 Q 9 Marjorie Lajoie Zachary Lagha (Canada) 79.66 Q 10 Olivia Smart Tim Dieck (Spagna) 78.

