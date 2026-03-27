Pattinaggio artistico | meraviglia Gutmann! L’azzurra in top5 ai Mondiali è storia! Sakamoto saluta in bellezza

Durante i Campionati Mondiali di pattinaggio artistico, l’atleta italiana ha ottenuto una posizione tra le prime cinque, contribuendo a un risultato di rilievo per il paese. La stessa si è esibita in un’ultima performance che ha concluso la manifestazione in modo positivo. La stagione di Gutmann si è conclusa con questa soddisfacente prestazione, mentre un’altra pattinatrice internazionale ha deciso di salutare la competizione con un’ultima esibizione.

La ciliegina sulla torta dopo una stagione splendida. Lara Naki Gutmann entra per l’enbesima volta nella storia del pattinaggio artistico italiano: l’azzurra ha infatti centrato una meravigliosa quinta posizione in occasione della gara femminile valida per i Campionati Mondiali 2026 in fase di svolgimento in quel di Praga, raggiungendo un obiettivo centrato in tempi recenti dalla sola Carolina Kostner. Un’impresa eccezionale compiuta grazie ad un programma libero di meravigliosa fattura, in cui la trentina ha conquistato il personal best sia nel segmento lungo che nella somma dei totali. Inondando di meraviglia l’O2 Arena, l’allieva di... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pattinaggio artistico: meraviglia Gutmann! L’azzurra in top5 ai Mondiali, è storia! Sakamoto saluta in bellezza Articoli correlati Leggi anche: Pattinaggio artistico, Lara Naki Gutmann appena fuori dalla top 5 dopo lo short ai Mondiali, Sakamoto incanta Leggi anche: LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2026 in DIRETTA: Lara Naki Gutmann nella storia, è nella top 5! Poker iridato di Sakamoto Una selezione di notizie su Pattinaggio artistico Argomenti discussi: Pattinaggio artistico, Lara Naki Gutmann appena fuori dalla top 5 dopo lo short ai Mondiali, Sakamoto incanta. Mondiali pattinaggio artistico: taglio per due coppie azzurre, Gutmann settimaA Praga, in Cechia, la terza giornata dei Campionati Mondiali 2026 di pattinaggio artistico ha riservato un esito amaro per le coppie italiane di danza su ghiaccio. Sia Victoria Manni e Carlo Roethlis ... it.blastingnews.com Pattinaggio artistico, Lara Naki Gutmann appena fuori dalla top 5 dopo lo short ai Mondiali, Sakamoto incantaComincia con una prestazione molto solida il cammino di Lara Naki Gutmann. La trentina ha infatti centrato la settima posizione in occasione dello short ... oasport.it