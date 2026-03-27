LIVE Pattinaggio artistico Mondiali 2026 in DIRETTA | Lara Naki Gutmann nella storia è nella top 5! Poker iridato di Sakamoto

Durante i Mondiali di pattinaggio artistico 2026, Lara Naki Gutmann si è posizionata tra i primi cinque atleti, stabilendo un nuovo record personale. Nel frattempo, il giapponese ha conquistato il suo quarto titolo mondiale consecutivo. La diretta si è conclusa alle 21.57, con l’attenzione rivolta alle gare in programma il giorno successivo alle 12.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.57: Per oggi è tutto, l’appuntamento è per domani alle 12.30. Grazie per averci seguito e buona serata! 21.56. Questa la classifica della gara femminile, spicca la quinta posizione di Lara Naki Guttman: 1 Kaori SAKAMOTO JPN 238.28 2 Mone CHIBA JPN 228.47 3 Nina PINZARRONE BEL 215.20 4 Isabeau LEVITO USA 206.99 5 Lara Naki GUTMANN ITA 205.12 6 Amber GLENN USA 203.12 7 Niina PETROKINA EST 202.27 8 Jia SHIN KOR 201.89 9 Ami NAKAI JPN 200.00 10 Anastasiia GUBANOVA GEO 198.81 11 Sarah EVERHARDT USA 197.43 12 Sofia SAMODELKINA KAZ 187.53 13 Haein LEE KOR 185.18 14 Iida KARHUNEN FIN 181.44 15 Madeline SCHIZAS CAN 178. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2026 in DIRETTA: Lara Naki Gutmann nella storia, è nella top 5! Poker iridato di Sakamoto Articoli correlati Leggi anche: LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2026 in DIRETTA: Lara Naki Gutmann nella storia, è assalto alla top 5! Leggi anche: LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2026 in DIRETTA: top 10 per Lara Naki Gutmann, dominio giapponese nel corto! Coppie di artistico dalle 18.45 Lara Naki GUTMANN sbaglia ed è nelle retrovie: guida Ami NAKAI | #MilanoCortina2026 Una raccolta di contenuti su Lara Naki Gutmann Temi più discussi: LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2026 in DIRETTA: Caldara/Maglio qualificati per il libero! Bene Lara Naki Gutmann; Campionati del mondo di pattinaggio di figura 2026: i risultati e tutte le gare LIVE; Pattinaggio artistico, Lara Naki Gutmann appena fuori dalla top 5 dopo lo short ai Mondiali, Sakamoto incanta; Mondiali pattinaggio artistico 2026 oggi in tv: orari mercoledì 25 marzo, streaming, italiani in gara. Mondiali pattinaggio artistico 2026 oggi: orari venerdì 27 marzo, tv, streaming, azzurri in garaNuovo giorno di competizioni all'O2 di Praga, arena sportiva che ospita questa settimana i Campionati Mondiali 2026 di pattinaggio artistico. Nella ... oasport.it Pattinaggio artistico, Lara Naki Gutmann appena fuori dalla top 5 dopo lo short ai Mondiali, Sakamoto incantaComincia con una prestazione molto solida il cammino di Lara Naki Gutmann. La trentina ha infatti centrato la settima posizione in occasione dello short ... oasport.it FAVO-LARA Ottimo programma corto per Lara Naki Gutmann a Praga! L’azzurra è in settima piazza provvisoria, ma mai aveva chiuso questo segmento di gara ai Mondiali così in alto! La rassegna iridata di pattinaggio di figura prosegue oggi con altri d - facebook.com facebook FAVO-LARA Ottimo programma corto per Lara Naki Gutmann a Praga! L’azzurra è in settima piazza provvisoria, ma mai aveva chiuso questo segmento di gara ai Mondiali così in alto! La rassegna iridata di pattinaggio di figura prosegue oggi con altri d x.com