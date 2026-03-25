Comincia con una prestazione molto solida il cammino di Lara Naki Gutmann ai Mondiali di pattinaggio artistico, piazzandosi appena fuori dalla top cinque dopo lo short. La pattinatrice trentina ha completato la sua esibizione con un buon punteggio, mentre il giapponese Sakamoto ha incantato il pubblico con una performance molto apprezzata. La competizione prosegue con le prove libere previste nelle prossime ore.

Comincia con una prestazione molto solida il cammino di Lara Naki Gutmann. La trentina ha infatti centrato la settima posizione in occasione dello short program individuale femminile, segmento d’apertura dei Campionati Mondiali 2026 di pattinaggio artistico in scena da oggi sul ghiaccio di Praga, in Repubblica Ceca. Proponendo il davvero splendido programma interpretato sulle note de “ La legge di Lidia Poet “, l’azzurra ha confezionato una combinazione d’apertura di altissimo profilo, ovvero triplo toelooptriplo toeloop, per poi passare in rassegna due salti, il doppio axel ed il triplo lutz, viziati da alcune leggerissime défaillance che non le hanno consentito di raggiungere 70 punti, fermandosi a 69. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pattinaggio artistico, Lara Naki Gutmann appena fuori dalla top 5 dopo lo short ai Mondiali, Sakamoto incanta

Articoli correlati

Leggi anche: LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2026 in DIRETTA: top 10 per Lara Naki Gutmann, dominio giapponese nel corto! Coppie di artistico dalle 18.45

Leggi anche: LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2026 in DIRETTA: attesa per Lara Naki Gutmann nell’ultimo gruppo

Aggiornamenti e notizie su Lara Naki Gutmann

Temi più discussi: LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2026 in DIRETTA: si parte con Lara Naki Gutmann e Caldara/Maglio; Figura, l’Italia per i Mondiali di Praga. Nove gli azzurri presenti - FISG; Tutto pronto a Praga per i Mondiali: Lara Naki Gutmann e Daniel Grassl i riferimenti dell'Italia; Mondiali pattinaggio artistico 2026 oggi in tv: orari mercoledì 25 marzo, streaming, italiani in gara.

LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2026 in DIRETTA: attesa per Lara Naki Gutmann nell’ultimo gruppoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.35: Questa la classifica quando manca solo l'ultimo gruppo: 1 Nina Pinzarrone BEL 71.82 2 Ami Nakai JPN 69.10 ... oasport.it

Pattinaggio artistico, Lara Naki Gutmann appena fuori dalla top 5 dopo lo short ai Mondiali, Sakamoto incantaComincia con una prestazione molto solida il cammino di Lara Naki Gutmann. La trentina ha infatti centrato la settima posizione in occasione dello short ... oasport.it

La rinascita sul ghiaccio di Lara Naki Gutmann: “Ho imparato a credere in me” . Dietro la grazia e l'eleganza della classe 2002 c'è una pattinatrice con carattere da vendere. Di Giuliana Lorenzo - facebook.com facebook

La rinascita sul ghiaccio di Lara Naki Gutmann: “Ho imparato a credere in me” . Dietro la grazia e l'eleganza della classe 2002 c'è una pattinatrice con carattere da vendere. Di Giuliana Lorenzo x.com