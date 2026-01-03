Mario Beretta, ex coordinatore del settore giovanile del Milan, ha commentato l’addio ai rossoneri, ricordando quanto fosse difficile lasciare la squadra del cuore. La decisione, condivisa con Maldini, segna un momento importante nel suo percorso professionale. In un'ottica di continuità, Beretta riflette sul futuro del calcio italiano e sulle sfide da affrontare nel settore giovanile.

Mario Beretta, ex coordinatore tecnico del settore giovanile rossonero, ha parlato a 'La Gazzetta dello Sport' dell'addio al Milan e del futuro del calcio italiano. Ecco le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Beretta: “Addio al Milan? Fu doloroso, era la mia squadra da bambino. La scelta era di Maldini”

Leggi anche: Atalanta Milan, Juric nel post gara: «Se c’era una squadra che meritava la vittoria quella oggi era l’Atalanta. Questa squadra meriterebbe di più»

Leggi anche: Theo Hernandez si racconta: «Addio ai rossoneri? La mia priorità assoluta era rimanere al Milan. Sulla trattativa con il Como»

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Beretta: Che male l’addio al Milan. In un’ora il sì alla Grecia. Il calcio italiano vale, lo farò crescere; Mario Beretta: L'addio al Milan fu doloroso, era la mia squadra da bambino. Fu una scelta di Paolo Maldini; Mario Beretta sicuro | Calcio Italiano? A me sembra tutt’altro che da buttare Italiano è molto bravo come Farioli De Zerbi De Rossi Sul nuovo ruolo….

Beretta: "Che male l’addio al Milan. In un’ora il sì alla Grecia. Il calcio italiano vale, lo farò crescere" - L'allenatore Mario Beretta è il nuovo presidente del settore tecnico Figc: "Siamo un popolo di catastrofisti che si esaltano subito. msn.com

Mario Beretta: "L'addio al Milan fu doloroso, era la mia squadra da bambino. Fu una scelta di Paolo Maldini" #MilanPress - facebook.com facebook

Mario Beretta: "L'addio al #Milan fu doloroso, era la mia squadra da bambino. Fu una scelta di Paolo #Maldini" #MilanPress x.com