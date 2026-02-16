Patenti fino a che età si può guidare? Le regole per le singole categorie
Il Ministero dei Trasporti ha annunciato che le patenti di guida di categoria A e B non prevedono un limite di età, ma richiedono rinnovi più frequenti con l'avanzare dell’età. Il motivo è che con il passare degli anni, le visite mediche per il rinnovo diventano più frequenti e stringenti, soprattutto dopo i 70 anni. Per esempio, chi supera questa soglia deve sottoporsi a controlli più approfonditi per continuare a guidare.
Quali sono, se ce ne sono, i limiti di età delle patenti di guida? E fino a quando si possono condurre i veicoli per cui si è ottenuta l'abilitazione? La questione è meno banale di quanto possa apparire, soprattutto per le patenti usate a scopi professionali, quindi non le "classiche" A o B ma le C e D. A conferma di ciò c'è un chiarimento del Ministero dell’Interno di fine 2025 che riguarda l'esatto momento in cui scatta il limite di età per le patenti professionali. Per le patenti che abilitano alla guida dei mezzi “leggeri” non esistono limiti anagrafici, se non quelli legati alla frequenza dei rinnovi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Età massima per guidare: l’UE cambia le regole. Cambiamento già in vigore
L’Unione Europea ha modificato le regole sulla patente a causa dell’aumento dell’età media dei guidatori e delle preoccupazioni sulla sicurezza stradale, rendendo operative alcune novità già dal 2024.
Età massima per guidare, le nuove regole dell’UE: cosa sta cambiando
Le nuove normative dell'UE sull'età massima per guidare mirano a garantire sicurezza e autonomia.
