Passirano | Spiedo d' asporto
Domenica 29 marzo, a Passirano, si terrà un pranzo d'asporto presso la Scuola dell'Infanzia Luisa Fassati, che propone uno spiedo da gustare a casa. L'iniziativa ha come scopo la raccolta fondi per sostenere le attività educative della scuola. L'evento si svolge in un contesto di solidarietà e coinvolgimento della comunità locale.
Domenica 29 marzo vi attende a Passirano un pranzo buono in tutti i sensi. Alla Scuola dell'Infanzia Luisa Fassati arriva infatti un delizioso spiedo d'asporto, missione: finanziare con il gusto le attività educative della scuola.Prenotazione via whatsapp: 3400042998 - 3851520207. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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