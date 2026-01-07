Il primo pranzo dopo le feste | quando un pollo allo spiedo sa di ritorno alla normalità

Dopo le festività, il primo pranzo di ritorno alla routine rappresenta un momento di normalità. Un pollo allo spiedo, semplice e saporito, può essere la scelta ideale per condividere un pasto equilibrato e senza pretese. È il primo giorno feriale dopo l’Epifania, un'occasione per riprendere le abitudini quotidiane con gusto e semplicità.

Dopo l'Epifania si torna alla routine, ma con il gusto giusto. È il primo vero giorno feriale dopo l'Epifania. Le luci natalizie iniziano a spegnersi, i ritmi tornano regolari e la tavola cambia volto. Finiscono i cenoni, le portate infinite, gli eccessi delle feste. Ma una cosa resta immutata: la voglia di mangiare bene. In questo momento di passaggio, c'è un pranzo che più di altri rappresenta il ritorno alla normalità: il pollo allo spiedo con patate. Un piatto semplice, diretto, che profuma di casa e di domeniche autentiche. Il pollo allo spiedo non è solo un piatto, è un'esperienza sensoriale: la pelle dorata e croccante, la carne morbida e succosa, le patate che assorbono lentamente i succhi della cottura.

