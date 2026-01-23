Ghedi | Spiedo Solidale d' asporto

L’Oratorio San Giovanni Bosco di Ghedi organizza un pranzo solidale con spiedo da asporto, offrendo un’occasione per gustare una tradizione gastronomica locale e sostenere iniziative di solidarietà. L’evento si rivolge a chi desidera condividere un momento di convivialità, contribuendo allo stesso tempo a progetti di aiuto sociale. Un’opportunità semplice e autentica per unire buon cibo e impegno comunitario.

L'Oratorio San Giovanni Bosco di Ghedi propone un appuntamento che unisce la tradizione gastronomica bresciana alla solidarietà: un pranzo solidale, al cui centro non può che esserci un gustosissimo spiedo da asporto.L'iniziativa, pensata per sostenere le attività dell'oratorio, si terrà domenica.

