Passione Vivente nella Benevento Romana c’è il dispositivo traffico

In occasione dell’evento religioso ‘La Passione’ a Benevento Romana, è stato attivato un dispositivo per la gestione del traffico. La misura riguarda la regolamentazione della circolazione stradale e l’installazione di segnaletica temporanea. La presenza di personale incaricato è prevista per garantire il funzionamento del dispositivo e agevolare gli spostamenti dei partecipanti.

La circolazione veicolare sarà altresì vietata anche su Via Episcopio in ingresso da Via Rummo contestualmente all’uscita del corteo religioso da Calata Olivella in funzione dell’arrivo all’Arco del Sacramento. Benevento, spunta una Renault 4 con “Aldo a bordo”: memoria o inquietante nostalgia del passato? Consiglio regionale, l’opposizione si sveglia sul bilancio: tensione in aula sull’emendamento. VIDEO Comunali, Domenico Errico lancia la sua candidatura: “Calvi ha bisogno. VIDEO Benevento – Catania è già iniziata: in campo i commercialisti.. VIDEO Tante idee e voglia di crescere ancora: la storia dell’avvocato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Passione Vivente nella Benevento Romana, c’è il dispositivo traffico Articoli correlati Emanato il dispositivo del traffico per “La Passione Vivente nella Benevento Romana”Tempo di lettura: < 1 minutoSabato 28 marzo, al fine di consentire l’allestimento al rione Triggio dell’evento “La Passione Vivente nella Benevento... ‘La Passione Vivente nella Benevento Romana’, l’appuntamento è per sabato alle 19.30Tempo di lettura: 2 minuti Benevento si prepara ad accogliere uno degli eventi più suggestivi e coinvolgenti del periodo pasquale: ‘La Passione... Aggiornamenti e notizie su Passione Vivente Temi più discussi: Torna la passione vivente nella Benevento Romana; Benevento, c’è ‘La Passione Vivente’ al Triggio: ecco il piano traffico per sabato; Gazzetta di Benevento; Grottaminarda e la tradizionale via crucis vivente: fervono i preparativi. Castelluccio Valmaggiore riscopre le sue radici: il 29 marzo torna la suggestione della Passione ViventeCastelluccio Valmaggiore si prepara a vivere un momento di profonda spiritualità e memoria storica. Domenica 29 marzo, alle ore 16:00, le strade del paese ospiteranno la Passione Vivente, una rievocaz ... foggiacittaaperta.it Passione Vivente a Ricadi: in scena i bambini, fede ed emozione in comunitàNon solo una rappresentazione, ma un percorso condiviso che mette al centro i più piccoli e il loro sguardo sulla fede. Cresce l’attesa per la Passione Vivente, uno degli appuntamenti più sentiti dall ... zoom24.it https://www.orawebtv.it/barcellona-pg-fede-e-comunita-con-la-passione-vivente-a-nasari-e-acquaficara/ - facebook.com facebook Verso la Pasqua, a Joppolo grande attesa per la Passione Vivente x.com