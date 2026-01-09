Ancora freddo ma il meteo cambia ancora le previsioni per la prossima settimana

Le previsioni meteorologiche indicano un cambiamento in arrivo: dopo il freddo delle ultime ore, un campo di alta pressione si avvicina e porterà condizioni più stabili nella prossima settimana. Analizziamo gli sviluppi e le previsioni dettagliate per i giorni a venire.

(Adnkronos) – Importante cambio di passo per il meteo, che dalla prossima settimana segnerà una nuova svolta delle condizioni atmosferiche grazie all'avanzata di un campo di alta pressione dopo il gelo delle scorse ore. E' questo l'ultimo aggiornamento degli esperti, che sul calendario segnano la data di inizio 'ribaltone' a partire da lunedì 12 gennaio.

