Secondo gli ultimi aggiornamenti di Meteo POP, a partire da lunedì 12 gennaio, l’ondata di freddo che ha interessato l’Italia nella prima parte di gennaio sta per esaurirsi. La settimana porterà un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con temperature più miti e un clima generalmente più stabile su gran parte della penisola. Un cambiamento che segnala la fine del periodo di clima rigido e l’inizio di una fase più temperata.

Gli ultimi aggiornamenti meteo da Meteo POP: L’ondata di freddo che ha interessato l’Italia nella prima parte di gennaio è destinata a esaurirsi a partire da lunedì 12 gennaio, segnando un cambio di scenario atmosferico su gran parte della Penisola. La fase fredda, alimentata da ripetute correnti settentrionali e afflussi di aria artica, lascerà progressivamente spazio a un contesto più stabile e decisamente più mite. A determinare questa evoluzione sarà la rapida espansione di un promontorio di alta pressione dal Mediterraneo occidentale verso l’Italia, responsabile di condizioni di tempo stabile nella parte centrale della settimana. 🔗 Leggi su Retemeteoamatori.it

© Retemeteoamatori.it - Meteo Italia: fine del freddo e ritorno a condizioni più miti nella settimana

Leggi anche: Meteo: fine settimana con sole e temperature miti, poi arriva il peggioramento

Leggi anche: Meno freddo nel primo fine settimana del 2026, ma nuovo peggioramento verso l'Epifania: le previsioni meteo

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Gennaio, la tendenza meteo da qui a fine mese, gli approfondimenti; Meteo, inizio inverno con neve e freddo: le previsioni per gennaio 2026; Meteo, in Italia ondata di gelo: neve in arrivo, allerta in 5 regioni. Il meteorologo: «Pochi precedenti in questo secolo»; Che tempo farà a gennaio, febbraio e marzo 2026: le previsioni di lungo periodo dell’Aeronautica Militare.

Gelo sull'Italia, in arrivo il freddo artico con pioggia e neve: al Nord anche -20 gradi. Allerta meteo in 5 regioni VIDEO - Un’ondata di gelo eccezionale sta investendo l’Italia e gran parte dell’Europa, con temperature fino a 15 gradi sotto la media stagionale e minime “artiche” ... ilgazzettino.it