Pasquetta sui Bastioni a Palmanova una giornata ricca di attività

A Palmanova, i Bastioni e la piazza centrale sono pronti ad accogliere l’edizione 2026 della Pasquetta sui Bastioni. La giornata prevede diverse attività e iniziative che coinvolgeranno visitatori e residenti lungo tutto il percorso. L’evento si svolgerà nel centro storico, con momenti dedicati a intrattenimento, esposizioni e incontri pubblici.

L'exploit di La7, una rete che dipende dagli umori della politica. Nel bene e nel male Dai Bastioni fino alla Piazza, Palmanova si prepara per l’edizione 2026 della Pasquetta sui Bastioni. Lunedì 6 aprile, dalle 10 di mattina in poi, pic-nic sui Bastioni, il mercato in piazza, le visite guidate oltre ad attività e sport all’aria aperta immersi nel Parco Storico dei Bastioni Unesco. Sul sito del Comune di Palmanova (www.comune.palmanova.ud.it) il programma completo. Sui prati tra Porta Udine e Porta Cividale, si potrà trascorrere una Pasquetta nella natura e nella storia, gustando un pranzo tra giochi, laboratori, spettacoli, sport e musica. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Pasquetta sui Bastioni, a Palmanova una giornata ricca di attività Articoli correlati Spaccio di droga sui Bastioni: 26enne arrestato dalle VolantiUn 26enne originario del Marocco è stato arrestato nella mattinata di lunedì dalla polizia di Stato di Verona, nei pressi di circonvallazione Oriani,... Colto sul fatto ad imbrattare un monumento sui Bastioni: denunciato 34enneI controlli contro il degrado disposti dal Comando della polizia locale di Verona, in seguito a ripetuti episodi di scritte su beni architettonici e...