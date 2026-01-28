Colto sul fatto ad imbrattare un monumento sui Bastioni | denunciato 34enne

La polizia locale di Verona ha colto in flagrante un uomo di 34 anni mentre imbrattava un monumento sui Bastioni. Gli agenti, grazie ai controlli e alle telecamere di sorveglianza, sono riusciti a identificarlo subito. Il cittadino rumeno è stato denunciato per aver danneggiato un bene pubblico.

I controlli contro il degrado disposti dal Comando della polizia locale di Verona, in seguito a ripetuti episodi di scritte su beni architettonici e grazie anche all'utilizzo delle nuove telecamere di videosorveglianza, hanno permesso martedì mattina di individuare un cittadino rumeno di 34 anni.

