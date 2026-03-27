Durante il prossimo lunedì di Pasquetta, nel Parco comunale De Mita, si svolgerà un evento, anche musicale, che prevede l'ingresso a pagamento in un'area pubblica. La decisione ha suscitato un'interrogazione urgente da parte delle autorità competenti. La manifestazione, denominata Pasquetta Land, coinvolge diverse attività e si svolgerà all’interno di un’area di proprietà pubblica.

Tempo di lettura: 2 minuti “Per il prossimo lunedì di Pasquetta pare sia stato organizzato un evento, anche musicale, nel Parco comunale De Mita (Pasquetta Land). Dalla pubblicità a mezzo sociale il biglietto di ingresso è di € 15,00 ciascuno e l’orario di ingresso è fissato dalle 11,30 in poi.” – così in una nota la consiglera comunale Rosetta De Stasio. “Poiché il parco è pubblico, – continua – e considerato che già alcuni eventi organizzati lo scorso anno non erano stati autorizzati né erano stati richiesti e concessi i necessari permessi, ho inoltrato un’interrogazione urgente all’assessore alle attività produttive, dopo avere portato... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Pasquetta al Parco De Mita, scoppia il caso: ingresso a pagamento in un’area pubblica, interrogazione urgente

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