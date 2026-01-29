Controlli al Parco Mita Una denuncia per spaccio

La Polizia Locale dell’Unione della Romagna Faentina ha effettuato nuovi controlli al Parco Mita. Durante le operazioni, un uomo è stato denunciato per spaccio di droga. Gli agenti hanno perlustrato l’area, fermando alcune persone e sequestrando sostanze sospette. I controlli continueranno per garantire maggiore sicurezza ai cittadini e tenere sotto controllo il fenomeno dello spaccio.

Continuano i controlli per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti e per il monitoraggio delle aree verdi cittadine, finalizzate alla tutela della sicurezza urbana, da parte della Polizia Locale dell’Unione della Romagna Faentina. Nei giorni scorsi la Polizia locale ha portato a termine un’operazione al Parco Mita: l’area, considerata particolarmente sensibile e già oggetto di servizi mirati, è stata al centro di un intervento che ha portato alla denuncia diziaria di un 42enne per il reato di spaccio di stupefacenti, già noto alle forze di polizia per reati analoghi e per il quale sono in corso accertamenti sulla regolarità del suo soggiorno nel territorio italiano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Controlli al Parco Mita. Una denuncia per spaccio Approfondimenti su Parco Mita "Uno spazio musicale al parco Mita di Faenza" Al parco Mita di Faenza nasce l’idea di creare uno spazio musicale dedicato ai giovani, un centro di aggregazione musicale e culturale. "Crack davanti al Marconi": Sos Parma denuncia spaccio e consumo in strada vicino a una scuola Sos Parma segnala il problema dello spaccio e del consumo di sostanze davanti al Marconi, una scuola frequentata quotidianamente da studenti, famiglie e residenti. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Parco Mita Argomenti discussi: Controlli al Parco Mita, 42enne denunciato per spaccio di stupefacenti; Controlli al Parco Mita. Una denuncia per spaccio; Pizzicato al parco con hashish e 150 euro in contanti: scatta denuncia per un uomo; Sorpreso a spacciare al parco Mita di Faenza: denunciato 42enne. Spaccio di stupefacenti al Parco Mita a Faenza: denunciato un 42enneNell’ambito delle attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti e di monitoraggio delle aree verdi cittadine, la Polizia Locale dell’Unione ... ravennanotizie.it Sorpreso a spacciare al parco Mita di Faenza: denunciato 42enneLa Polizia Locale ha deferito un uomo di 42 anni per spaccio di stupefacenti, sorpreso al parco Mita di Faenza. Sullo spacciatore, già noto alle forze di polizia per reati analoghi, sono in corso ... ravennaedintorni.it Sicurezza a Faenza, il Comitato su Corso Garibaldi, Piazza Dante e Parco Mita: «É sbagliato punire il bar, servono altre risposte» - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.