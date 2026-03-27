Pasqua tutte le celebrazioni presiedute dall’Arcivescovo

In occasione della domenica delle Palme, l'Arcivescovo ha presieduto la celebrazione alle ore 10. Le altre messe e processioni pasquali sono state organizzate in diverse chiese della città, con partecipazione di fedeli e membri della comunità. La Settimana Santa ha visto vari appuntamenti religiosi fino alla domenica di Pasqua.

DOMENICA DELLE PALME: PASSIONE DEL SIGNORE29 marzo Ore 10.15 Benedizione delle Palme e Santa Messa, Cattedrale di Manfredonia Ore 18.00 Benedizione delle Palme e Santa Messa, Concattedrale di Vieste MERCOLEDÌ SANTO1 aprile Ore 17.00 Santa Messa Crismale, Cattedrale di Manfredonia GIOVEDÌ SANTO2 aprile Ore 9.00 Ufficio delle Letture e. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Pasqua, tutte le celebrazioni presiedute dall’Arcivescovo Articoli correlati Quaresima ambrosiana 2026, le celebrazioni e le iniziative con l’Arcivescovo DelpiniMilano, 20 febbraio 2026 – Le festività di Carnevale sono ormai agli sgoccioli e anche la Diocesi di Milano si prepara alla Quaresima, tempo che... Il processo per i crimini della Risiera compie 50 anni: tutte le celebrazioniIn occasione del cinquantesimo anniversario della celebrazione del processo della Risiera, si è costituito un apposito Comitato per dare vita alle... Approfondimenti e contenuti su Pasqua tutte le celebrazioni presiedute... Temi più discussi: Settimana santa, dalla Domenica delle Palme a Pasqua: tutte le celebrazioni in Cattedrale; Calendario ufficiale delle celebrazioni religiose per la Pasqua 2026 all'ospedale Perrino di Brindisi; Concattedrale Amelia – Le celebrazioni della Pasqua 2026; Settimana Santa e Pasqua 2026: le celebrazioni con il vescovo Muser. Settimana Santa: ecco tutte le celebrazioni di PasquaGROSSETO – Le comunità cristiane di Grosseto, Pitigliano, Sovana e Orbetello si preparano a vivere la Settima Santa con le celebrazioni presedute dal vescovo Bernardino nelle diocesi. Il calendario de ... msn.com Pasqua a Grado tra mare, eventi e tradizioni: cosa fare sull’Isola del SoleGRADO - La città si prepara alle festività pasquali con un’offerta che spazia tra tradizione, cultura, natura ed enogastronomia. Dalle celebrazioni religiose alle attività all’aria aperta, fino alle ... nordest24.it In cucina con Paolina. . Taralli pugliesi di Pasqua, buoni anche senza glassa! Ingredienti per 9 taralli 6 uova medie 6 g di sale 5 g di ammoniaca per biscotti 500 g di farina 00 olio evo 60 g (40 g da aggiungere all'inizio + 20 g da incorporare all'impasto quan - facebook.com facebook Lavorare a Pasqua… ma per un motivo che non immaginate Pasqua al lavoro, il sindacato non ci sta x.com