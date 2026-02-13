Il processo per i crimini della Risiera compie 50 anni | tutte le celebrazioni

Il processo per i crimini della Risiera di San Sabba compie 50 anni, e oggi si sono riuniti testimoni, storici e familiari delle vittime per ricordare le sentenze emesse nel 1973, che hanno portato alla condanna di alcuni ex ufficiali nazisti coinvolti nelle atrocità commesse nel campo di sterminio di Trieste.

In occasione del cinquantesimo anniversario della celebrazione del processo della Risiera, si è costituito un apposito Comitato per dare vita alle opportune iniziative in ricordo dello storico evento. Il programma predisposto è articolato in tre momenti distinti e sarà presentato in una conferenza stampa al Circolo della stampa mercoledì 18 febbraio alle ore 11. Il secondo evento vedrà il 29 aprile 2026 l'affissione nello stesso palazzo di una targa commemorativa del processo, nel cinquantesimo anniversario della sentenza della Corte d'Assise del Tribunale di Trieste. Il terzo momento prevede lo svolgimento nel mese di maggio di un convegno di studi storico-giuridico mirante a ricostruire la vicenda processuale sia come "momento di civiltà giuridica" che come significativa tappa nella storia della città.