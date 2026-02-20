Quaresima ambrosiana 2026 le celebrazioni e le iniziative con l’Arcivescovo Delpini

Il Carnevale si conclude e la Diocesi di Milano si avvicina alla Quaresima, che quest’anno inizia ufficialmente il 21 febbraio. La causa è l’arrivo della stagione di preparazione alla Pasqua, prevista per il 5 aprile. L’Arcivescovo Delpini ha annunciato diverse celebrazioni e iniziative per accompagnare i fedeli in questo periodo di riflessione e spiritualità. Le attività si svolgeranno in chiese e piazze della città, coinvolgendo tutta la comunità. La prima messa ufficiale della Quaresima si terrà domenica prossima in Duomo.

Milano, 20 febbraio 2026 – Le festività di Carnevale sono ormai agli sgoccioli e anche la Diocesi di Milano si prepara alla Quaresima, tempo che porta alla Pasqua, che quest'anno cade il 5 aprile. Ecco tutti gli appuntamenti in programma. La Quaresima. Domenica 22 febbraio, alle 17.30 l'Arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, presiederà in Duomo la Messa nella prima Domenica di Quaresima, a cui seguirà il Rito dell'Imposizione delle ceneri. La celebrazione sarà trasmessa in diretta streaming su www.chiesadimilano.it e sul canale YouTube della Diocesi. Le meditazioni quotidiane. Con l'inizio della Quaresima prenderà avvio anche il tradizionale percorso di meditazioni quotidiane proposto dall'Arcivescovo nei "tempi forti" attraverso i media diocesani.