Durante le settimane pasquali, le forze di polizia hanno sequestrato circa 3.000 prodotti non conformi, per un valore complessivo di circa 50.000 euro, in provincia di Latina. Le operazioni sono state svolte con l’obiettivo di proteggere i consumatori e di assicurare il rispetto delle norme di mercato. I controlli sono stati effettuati per verificare la conformità dei prodotti venduti durante il periodo festivo.

L’attività della guardia di finanza in alcuni esercizi commerciali di Gaeta. Il sequestro, tra pulcini, uova pasquali, decorazioni e oggettistica di vario genere, effettuato in un emporio; sanzionato il titolare In particolare, le fiamme gialle del Gruppo di Formia hanno avviato mirati controlli in alcuni esercizi commerciali di Gaeta. All’esito delle ispezioni sono stati individuati e sequestrati presso un emporio, gestito da un cittadino di origini cinesi, circa 3000 articoli pasquali, tra cui pulcini, uova pasquali, decorazioni e oggettistica di vario genere, che se immessi sul mercato avrebbero generato introiti per circa 50mila euro.... 🔗 Leggi su Latinatoday.it

© Latinatoday.it - Pasqua sicura, sequestrati 3mila prodotti non a norma per un valore di 50mila euro

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