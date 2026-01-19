Prato sequestrati 47mila prodotti non a norma

La Guardia di Finanza di Prato ha effettuato un sequestro di oltre 47.000 prodotti non conformi presso un negozio del Macrolotto Zero. L’intervento si inserisce nelle attività di controllo volte a garantire il rispetto delle normative di sicurezza e qualità dei beni in commercio. La misura ha l’obiettivo di tutelare i consumatori e assicurare il rispetto delle leggi vigenti nel settore commerciale.

La Guardia di Finanza di Prato ha sequestrato oltre 47mila prodotti non a norma in un negozio del Macrolotto Zero. Gli articoli erano privi delle informazioni di sicurezza e delle indicazioni obbligatorie per la vendita. La merce, se immessa sul mercato, avrebbe potuto generare profitti illeciti per oltre 330mila euro. Il titolare dell’attività è stato segnalato alla Camera di Commercio per l’avvio dei procedimenti sanzionatori previsti Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

