lecce si prepara ai riti della passione il programma delle celebrazioni

Lecce si avvicina alle celebrazioni della Passione con un calendario ricco di riti e iniziative religiose. La comunità si prepara a vivere i momenti più importanti di questa tradizione, con le processioni e le liturgie che si svolgeranno nei prossimi giorni. Quest’anno, il programma include anche un evento di apertura che segna un momento di particolare rilievo per le attività liturgiche.

Settimana Santa, l’esordio di monsignor Panzetta: dalla Domenica delle Palme alla Pasqua in Duomo, un itinerario tra liturgie corali, antiche processioni e il segno di vicinanza agli ultimi nel carcere LECCE – La comunità di Lecce si appresta a vivere i giorni più densi di significato del calendario liturgico, segnati quest’anno da un esordio significativo. Sarà infatti monsignor Angelo Raffaele Panzetta, per la prima volta dalla sua nomina a ordinario della diocesi, a guidare i riti della Grande Settimana, portando il suo messaggio di speranza nel cuore pulsante della città e nei luoghi del disagio. L’apertura ufficiale avverrà domenica 29 marzo, quando il sagrato della chiesa di Santa Chiara diventerà lo scenario della commemorazione dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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