Autostrade | tornano i cantieri | dove e quando

A partire da lunedì 12 gennaio, dopo la pausa delle festività, riprendono i lavori di cantieristica lungo alcuni tratti autostradali gestiti da Autostrada per l’Italia. Le attività sono programmate in diverse zone, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e la qualità delle infrastrutture. Si consiglia di verificare le eventuali deviazioni e i tempi di percorrenza prima di mettersi in viaggio.

Lunedì 12 gennaio, terminata la pausa per le festività natalizie, tornano i cantieri lungo i tratti gestiti da Autostrada per l'Italia. Ecco, nel dettaglio, i tratti interessati e le chiusure in programma. Chiusura della stazione di ChiavariProcrastinata di una settimana, con inizio lavori lunedì.

Passato il periodo delle feste natalizie, sulle autostrade liguri ritornano operativi i cantieri più impattanti - facebook.com facebook

