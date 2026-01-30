Ingresso libero al parco archeologico di Ercolano domenica 1° febbraio per tutti i visitatori

Domenica 1° febbraio, il parco archeologico di Ercolano aprirà le sue porte senza chiedere biglietto. Chi vorrà potrà visitare liberamente i resti dell’antica città romana, senza pagare nulla. L’iniziativa vuole attirare più visitatori e permettere a tutti di scoprire questo importante sito storico.

Domenica 1° febbraio, il Parco archeologico di Ercolano aprirà le sue porte gratuitamente a tutti i visitatori, senza eccezioni. L’iniziativa, promossa dal superintendente del Parco, si inserisce in un progetto più ampio volto a rendere accessibili i beni culturali del territorio a un pubblico più ampio, anche in un momento in cui le risorse per la cultura sono spesso al centro del dibattito. L’accesso non riguarda solo i turisti, ma anche i residenti del Golfo di Napoli, che potranno così visitare i resti dell’antica città sepolta dal Vesuvio nel 79 d.C. senza dover sostenere alcun costo. L’iniziativa si colloca all’interno di una serie di iniziative promosse in diverse aree del Sud Italia, in un’ottica di valorizzazione del patrimonio storico e archeologico come strumento di inclusione sociale e sviluppo turistico sostenibile. 🔗 Leggi su Ameve.eu

