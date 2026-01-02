Mostra fotografica Sguardi sul territorio nella Barchessa di Villa dei Vescovi

È inaugurata la mostra fotografica “Sguardi sul territorio” presso la Barchessa di Villa dei Vescovi. L’evento fa parte del progetto #DaiColliallAdige NEXT, promosso dal GAL Patavino, e rappresenta il primo appuntamento pubblico dedicato alla fotografia, con l’obiettivo di valorizzare e promuovere la conoscenza dei servizi culturali e ricreativi della zona.

