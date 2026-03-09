Pasqua e Pasquetta trekking e gite all' isola d' Elba | come prenotare

Durante le festività di Pasqua e Pasquetta, molte persone pianificano escursioni all’Isola d’Elba, approfittando delle giornate più lunghe e del clima più mite. Per partecipare alle gite e ai trekking sull’isola, è necessario prenotare in anticipo, considerando che molte attività sono molto richieste in questo periodo. La regione offre un’ampia scelta di percorsi tra boschi, colline e vedute sul mare.

Con l’arrivo della primavera, l’Isola d’Elba torna a mostrarsi in tutta la sua varietà di paesaggi, tra macchia mediterranea in fiore, panorami sul mare e sentieri che attraversano boschi e colline. Il periodo pasquale e le giornate primaverili sono l’occasione ideale per scoprire l’isola a ritmo lento, partecipando alle escursioni organizzate dal Parco Nazionale Arcipelago Toscano e da guide locali. Dal trekking panoramico sul promontorio dell’Enfola alle escursioni in e-bike tra pinete e boschi di Porto Azzurro, fino alle passeggiate tra pascoli, visite culturali e osservazioni del cielo stellato lungo la Grande Traversata Elbana: un calendario di attività pensato per chi desidera vivere l’isola all’aria aperta, tra natura, storia e tradizioni locali. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

